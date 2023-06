Barra do Guarita adquire novo veículo para aprimorar transporte de pacientes na saúde

Barra do Guarita (RS) - O município de Barra do Guarita deu um passo importante para aprimorar o transporte de pacientes ao adquirir um novo veículo para a Secretaria de Saúde. A renovação frequente da frota de veículos é uma medida adotada pela administração municipal sempre que necessário e possível, buscando proporcionar um serviço de qualidade à população.

A aquisição do veículo foi viabilizada por meio de recursos provenientes de uma emenda parlamentar do deputado Onyx Lorenzoni, somados aos recursos próprios do município. Essa iniciativa demonstra o comprometimento da administração em investir na saúde e em garantir um transporte adequado para os pacientes que necessitam de atendimento médico.

