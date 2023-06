Barra do Guarita adquire veículo com emenda articulada pelo MDB

Articulação ocorreu através de lideranças do MDB de Barra do Guarita (Foto: Divulgação/MDB Barra do Guarita))

A comunidade de Barra do Guarita recebeu nesta quarta-feira, 28, um veículo Chevrolet Onix 0km, destinado à Secretaria de Saúde do município. O automóvel, foi adquirido através de uma emenda parlamentar do então deputado, Onyx Lorenzoni (PL).

A articulação foi feita pelo ex-presidente do MDB do município, Jandir Rossa, e pelos vereadores Bugrinho e Jacó ( MDB), junto ao deputado estadual, Rodrigo Lorenzoni (PL).

O veículo será utilizado para transporte de pacientes e demais serviços da saúde . A população de Barra do Guarita agradece aos deputados Onyx e Rodrigo pelo compromisso com a cidade.

