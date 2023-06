Comissão debate tratamento oncológico oferecido pelo SUS

A comissão especial sobre o combate ao câncer recebe nesta terça-feira (20) o presidente e a diretora-executiva da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), respectivamente, Carlos Gil Ferreira e Marisa Madi, para discutir o tratamento oncológico no Brasil.

A relatora do colegiado, deputada Silvia Cristina (PL-RO), que pediu a realização desse debate, quer ouvir a instituição sobre as tecnologias disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) e a incorporação de novas tecnologias que visem o melhor resultado ao paciente com câncer.

Segundo o Observatório de Oncologia do Movimento Todos Juntos Contra o Câncer, entre 2029 e 2030, o câncer deve passar as doenças cardiovasculares como principal causa de mortes no País. Entre 1996 e 2020, as mortes por tumores cresceram 122%. Já as mortes por doenças cardiovasculares subiram 43%.

A audiência será realizada no plenário 7, a partir das 14h30.