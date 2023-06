Comissão promove debate reajustes nos valores dos planos de saúde

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputado debate nesta quarta-feira (5) os reajustes nos valores dos planos de saúde. O deputado Felipe Carreras (PSB-PE), entende que é imperioso debater os reajustes diante de um cenário pós-pandemia "quando as famílias estão mais vulneráveis tanto do ponto de vista da saúde, quanto do ponto de vista econômico".

Foram convidados para discutir o assunto, entre outros:

- a gerente Econômico-Financeiro e Atuarial dos Produtos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Daniela Rodrigues;

- o consultor para Assuntos Econômicos da Federação Nacional de Saúde Suplementar (Fenasaúde), Andrey Freitas; e

- o superintendente-executivo da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge), Marcos Paulo Novais.

O debate será realizado às 10 horas, no plenário 8.