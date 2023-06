Redentora realiza reparos em estradas no interior

Barra do Guarita Há 38 minutos Em Cidades Barra do Guarita adquire novo veículo para aprimorar transporte de pacientes na saúde A aquisição foi possível graças a recursos de emenda parlamentar do deputado Onyx Lorenzoni

Barra do Guarita Há 52 minutos Em Cidades Barra do Guarita adquire veículo com emenda articulada pelo MDB A articulação foi feita pelo ex-presidente do MDB do município, Jandir Rossa, e pelos vereadores Bugrinho e Jacó ( MDB), junto ao deputado estadual, Rodrigo Lorenzoni (PL).