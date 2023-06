Projeto Santo Antoninho é finalizado com a entrega gratuita de óculos aos alunos

A última etapa do Projeto Santo Antoninho ocorreu na manhã da quarta-feira (28/6), na Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com a entrega gratuita de óculos para 105 estudantes da rede de ensino de Coronel Bicaco. Autoridades locais, funcionários do Hospital Santo Antônio (HSA) de Tenente Portela, pais e alunos prestigiaram a solenidade.

Em sua manifestação, o prefeito Jurandir da Silva lembrou que conversou sobre o projeto com a presidente do HSA, Mirna Braucks, em 2022.

— Esse ano, ela me ligou para desenvolvermos o ‘Santo Antoninho’ em Coronel Bicaco — revelou o mandatário. Ele pediu que as crianças façam bom uso dos óculos e que resultados positivos na aprendizagem certamente irão aparecer em sala de aula.

A secretária municipal de Educação e Cultura, Caroline Della Flora, destacou a participação dos pais no acompanhamento das crianças para a realização dos exames em Tenente Portela. Ainda elogiou a belíssima recepção no HSA.

— O projeto alcançou seu objetivo graças ao esforço da Administração Municipal e da equipe do Hospital Santo Antônio — afirmou a secretária municipal de Saúde, Adriana Benites. A gestora ressaltou que, desde a apresentação do projeto no mês de abril, houve enorme comprometimento visando que todas as fases fossem cumpridas com êxito.

A funcionária do HSA, Jaqueline Kluge, disse que a partir da utilização dos óculos as crianças terão vários benefícios. Segundo ela, essa foi a terceira etapa do Projeto Santo Antoninho. As duas anteriores aconteceram em Tenente Portela.

- Testes de acuidade visual:

Ao todo, 591 estudantes da rede municipal de ensino passaram pelos testes de acuidade visual – realizados durante o mês de maio. Do total, 170 foram encaminhados para consultas e exames oftalmológicos no HSA. Os resultados apontaram que 105 crianças necessitavam usar óculos.

- Objetivo do projeto:

- Identificar e diagnosticar precocemente erros refracionais passiveis de correção, tais como: miopia, hipermetropia e astigmatismo, estrabismo e outros problemas relacionados à visão.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.