Comissão discute a situação das obras da ferrovia Transnordestina

A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados discute na próxima terça-feira (4) a situação das obras da ferrovia Transnordestina. "Desde a sua concepção, o projeto da Transnordestina contemplou uma bifurcação a partir de Salgueiro (PE), que visa conectar a ferrovia aos portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco", explica o deputado Pedro Campos (PSB-PE), que pediu a realização da audiência.

"A manutenção dessa concepção original é fundamental para o desenvolvimento integrado da logística nordestina, pois permite uma maior interconexão entre os modais de transporte, promovendo maior eficiência na movimentação de cargas e redução de custos logísticos", argumenta.

Foto: Reprodução

Foram convidados para discutir o assunto, representantes do Ministério dos Transportes; dos governo de Pernambuco, Ceará e Piauí; do Banco do Nordeste;

da Confederação Nacional da Indústria (CNI); da Transnordestina Logística S/A (TLSA); do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

A audiência será realizada a partir das 14 horas, em local a definir.