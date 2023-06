Comissão de Educação debate valorização dos profissionais de apoio escolar

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta segunda-feira (3) para discutir a valorização dos profissionais de apoio escolar. O debate será realizado às 14 horas, no plenário 10.

A deputada Professora Luciene Cavalcante (Psol-SP), que pediu a audiência, disse que os profissionais da educação básica que atuam na gestão e na realização de serviços de apoio técnico-administrativo e operacional desempenham um papel fundamental nas instituições de ensino, auxiliando professores e alunos no processo de aprendizagem e contribuindo para a promoção de um ambiente escolar saudável e seguro.

No entanto, lembrou a deputada, não há uma regulamentação nacional que estabeleça critérios para a formação e a carreira desses profissionais, que muitas vezes são pouco reconhecidos e valorizados, gerando problemas como alta rotatividade, baixa motivação e salários baixos.

"Vale ressaltar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) estabelece que os sistemas de ensino devem garantir a formação e a valorização dos profissionais de educação, incluindo os que atuam em atividades de apoio, como os auxiliares escolares. Contudo, cabe a cada ente federado implementar essas diretrizes de acordo com sua realidade e possibilidades", observou a deputada.

Debatedores

Confirmaram presença na audiência:

- o vereador da cidade de São Paulo Celso Giannazi;

- a representante do Conselho do quadro de apoio escolar Ivana Eraclide;

- a coordenadora-geral de Valorização dos Profissionais da Educação do Ministério da Educação, Maria Stela Reis;

- o agente de Organização Escolar no estado de São Paulo Robson Lustosa; e

- o diretor do Sindicato dos Professores e Funcionários Municipais de São Paulo (Aprofem), João Luiz Martins.