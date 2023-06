Congresso tem iluminação especial pelo Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+

O Palácio do Congresso Nacional (sede da Câmara dos Deputados e do Senado) recebeu, na noite desta quarta-feira (28), projeção de luzes em comemoração do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+, celebrado em 28 de junho.

Neste dia, em 1969, foram iniciadas as rebeliões de Stonewall Inn (bar gay da cidade de Nova York, nos Estados Unidos). Na ocasião, policiais entraram no local, agrediram e prenderam funcionários e frequentadores. O episódio marcou o início de uma série de manifestações contra a perseguição policial e social. Um ano depois, na mesma data, as cidades de Nova York e Los Angeles realizaram a 1ª Parada do Orgulho Gay.

Movimento Trans

Nesta quarta-feira, também houve projeção das cores da bandeira do Movimento Trans (rosa, branca e azul). De acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), o objetivo do Movimento Trans, que envolve ações de diversas entidades, é viabilizar um quadro político no País que garanta representatividade, cidadania plena e isonomia de direitos.