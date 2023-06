Municípios da região afetados pela estiagem recebem recursos do Governo Federal

Três Passos e Braga, foram contemplados com recursos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional para enfrentar os impactos da estiagem. O anúncio foi feito nesta terça-feira (27) pela Defesa Civil Nacional.

Três Passos receberá um repasse no valor de R$ 289 mil, enquanto Braga contará com um montante de R$ 199 mil. Esses recursos serão utilizados para ações de proteção e defesa civil, com foco na assistência humanitária e restabelecimento de serviços essenciais, como a compra de cestas básicas, combustível e água.

Essa iniciativa faz parte do apoio concedido pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional a diversos municípios afetados pela estiagem em todo o estado do Rio Grande do Sul, visando mitigar os efeitos da escassez de chuvas e garantir o bem-estar da população nessas regiões.

