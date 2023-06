Tenente Portela concede auxílio transporte para trabalhadores que se deslocam para empresas da região

Na última semana, a cidade de Tenente Portela publicou decretos municipais que regulamentam a concessão do auxílio transporte destinado aos trabalhadores que comprovadamente residem no município e se deslocam diariamente para a JBS, em Itapiranga, e para a Mais Frango, em Miraguaí. Essa medida faz parte do Programa Municipal de Incentivo à Geração de Emprego e Renda, estabelecido por meio de uma Lei Municipal.

Os trabalhadores que se enquadram nos critérios estabelecidos têm direito a receber um benefício mensal de R$ 50,00 para aqueles que se deslocam para a JBS, em Itapiranga, e de R$ 90,00 para aqueles que vão para a Mais Frango, em Miraguaí. Esse auxílio tem como objetivo auxiliar no custeio dos deslocamentos diários e incentivar a permanência desses trabalhadores no mercado de trabalho local.

Para obter mais informações e se candidatar ao auxílio transporte, os interessados devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Tenente Portela, através do telefone/WhatsApp (55) 3551-1863. A secretaria estará disponível para fornecer todos os esclarecimentos necessários e auxiliar os trabalhadores no processo de solicitação do benefício.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.