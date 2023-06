Comissão da FEICAP anunciará shows em evento exclusivo para convidados

A Comissão organizadora da FEICAP (Feira Exposição Industrial, Comercial e Agropecuária de Três Passos) definiu a data de 28 de junho para o aguardado anúncio dos shows que farão parte do evento deste ano. A divulgação dos espetáculos ocorrerá em um evento exclusivo para convidados, programado para o dia 28 de julho, no Auditório do Centro Empresarial, a partir das 20 horas.

Nessa ocasião, os presentes terão a oportunidade de conhecer em primeira mão os grandes nomes da música que se apresentarão durante a FEICAP. Para levar a experiência a um público ainda maior, o evento de lançamento dos shows será transmitido ao vivo para o público em geral através dos canais oficiais da feira.

Após o anúncio, a comercialização dos ingressos para os shows principais da FEICAP 2024 será iniciada, contemplando diferentes modalidades e formas de pagamento. Os interessados poderão adquirir ingressos para o camarote, passaporte e também opções individuais, como pista, vip e front bistrô.

Além disso, foi revelado que o show de Adson & Alana, conhecida dupla sertaneja de sucesso, ocorrerá durante a escolha das soberanas da FEICAP 2024, prevista para o mês de outubro. Vale ressaltar que os ingressos adquiridos poderão ser utilizados para a entrada nesse evento especial. No entanto, aqueles que desejarem a devolução do valor podem entrar em contato com a Secretaria da FEICAP, localizada na Avenida Costa e Silva, no Parque de Exposições, ou através do telefone/WhatsApp (55) 99671-7621. Outra opção é dirigir-se às secretarias da CACIS (Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Três Passos) e do SINDILOJAS (Sindicato do Comércio Varejista de Três Passos) Celeiro.

A FEICAP promete surpreender o público com uma programação repleta de entretenimento e música de qualidade, consolidando-se como um dos principais eventos da região. Fique atento aos canais oficiais para mais informações sobre os shows e a venda de ingressos.

