Empresa do ramo de calçado projeta se instalar na região

Na manhã desta segunda-feira, dia 26 de junho, importantes lideranças da região visitaram a empresa Olimpyc e seu proprietário, na cidade de Estância Velha, para dar início às negociações visando à instalação de uma nova empresa na região Celeiro.

Esta será a terceira empresa a se estabelecer na região como resultado dos empreendimentos da Dilly Sports, sediada em Crissiumal. O foco dessa nova empresa será a atividade de lixação, pintura e acabamento da sola de tênis. A previsão é de que a empresa conte com 150 funcionários, e os municípios mais prováveis para sua instalação são Coronel Bicaco ou Humaitá. As atividades têm previsão de início até o final deste ano.

Agenda de Visitas para a Próxima Semana

Na agenda de visitas para a próxima quarta-feira, já programada, destaca-se a visita do empresário, ex-prefeito de Crissiumal e Assessor do Deputado Danrlei de Deus Hinterholz, Walter Luiz Heck, aos municípios de Coronel Bicaco e Humaitá. A visita visa fortalecer as relações entre as autoridades políticas e o empresariado, visando ao desenvolvimento econômico da região.

Projeto de Lei para Locação de Prédio em São Martinho Será Analisado na Próxima Segunda-feira

Quanto à segunda empresa, fabricante de solas de tênis, que pretende se instalar em São Martinho, foi informado que o projeto de lei que autoriza a Prefeitura a fazer a locação do prédio onde a empresa será estabelecida será apreciado pela Câmara de Vereadores na próxima segunda-feira. Essa medida é essencial para que o processo de instalação da empresa possa prosseguir e trazer benefícios para a economia local.

