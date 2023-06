Secretaria Municipal de Esportes de Miraguaí anuncia campeonato de futsal

A Secretaria Municipal de Esportes de Miraguaí, representada pelo titular da pasta, Ademir Gilmar Valk - Baruio, divulgou a organização de um campeonato de futsal no município. Todos os jogos serão realizados no ginásio de esportes de Miraguaí, com previsão de início em 11 de julho.

Na próxima quarta-feira, dia 28, haverá uma reunião da Secretaria com os dirigentes das equipes interessadas em participar. A reunião ocorrerá nas dependências da Câmara de Vereadores e também será o momento de entrega das fichas de inscrição. Caso algum representante de equipe não possa comparecer à reunião, as fichas poderão ser retiradas diretamente na sede da Secretaria, localizada no ginásio de esportes municipal, durante o horário comercial.

Para participar do campeonato, os atletas das categorias livre e veterano deverão ter o título de eleitor registrado em Miraguaí até a última eleição, ocorrida em 5 de março de 2023. No entanto, as equipes femininas terão a oportunidade de participar a nível regional. O Secretário Baruio informou que toda a receita arrecadada com as inscrições será destinada à premiação das equipes, incluindo troféus e medalhas. O valor da inscrição para as equipes da categoria livre será de R$400,00, sendo permitida a inclusão de até 2 atletas de fora do município por time. Já para a categoria veterano, o valor da inscrição também será de R$400,00, com a possibilidade de ter um atleta com idade entre 35 e 36 anos por equipe, e o restante com 37 anos completados até a data de início do campeonato, ou mais. Para as equipes femininas, a taxa de inscrição será de R$300,00, e a competição terá abrangência regional, permitindo a inscrição de equipes e atletas de outros municípios.

A previsão é que o campeonato tenha início no dia 11 de julho, e todos os jogos serão realizados no ginásio de esportes Noedi R. de Almeida, em Miraguaí.

