Poder Executivo Municipal de Frederico Westphalen destina R$ 100 mil para reforma no HDP

Na última sexta-feira, 23, foi realizada a assinatura de um Projeto de Lei que prevê o repasse de R$ 100 mil por parte do Poder Executivo Municipal de Frederico Westphalen. Esse recurso será destinado ao custeio da reforma da Central de Parto do Hospital Divina Providência (HDP), contemplando a aquisição de equipamentos e materiais, capacitação da equipe técnica e reforma da área externa. A emenda que originou esse valor foi concedida pelo ex-deputado federal Giovane Feltes.

O principal objetivo desse investimento é possibilitar que o Hospital Divina Providência seja capaz de realizar partos humanizados, proporcionando um ambiente diferenciado que aumente a sensação de conforto e segurança para as gestantes.

Os recursos serão repassados em três parcelas, sendo as duas primeiras no valor de R$ 35.000,00 e a terceira parcela no valor de R$ 30.000,00. Ao todo, o valor repassado será de R$ 100.000,00. O repasse será realizado a partir do mês de julho de 2023, com conclusão prevista para dezembro de 2023. Com essa iniciativa, espera-se promover melhorias significativas na estrutura e nos serviços oferecidos pela Central de Parto, proporcionando um atendimento de qualidade às gestantes da região.

