Prefeitura de Miraguaí e Bombeiros Voluntários de Tenente Portela criam empasse por convênio

Um impasse entre os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela e a Prefeitura de Miraguaí tem gerado preocupação na comunidade. Desde a última sexta-feira, os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela anunciaram que não estarão mais atendendo o município de Miraguaí. O motivo é a falta de um convênio entre a associação dos bombeiros voluntários e a prefeitura local. A associação exige que a prefeitura encaminhe um projeto para a câmara de vereadores, a fim de regularizar o convênio e garantir o atendimento à população.

Após o anúncio dos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela, o prefeito Luis Carlos Hermann, que se encontrava em viagem naquele dia, se manifestou informando que tomou providências imediatas. Ele providenciou um caminhão-tanque e todos os equipamentos necessários para garantir o socorro aos munícipes em caso de sinistros, até que a situação seja regularizada.

O prefeito ressaltou que a intenção da municipalidade é caminhar para um atendimento mais ágil à comunidade. Muitas vezes, devido à distância da base dos bombeiros voluntários, apenas restava aos moradores o serviço de rescaldo, após o ocorrido. A prefeitura busca uma solução para garantir a segurança e o pronto atendimento aos cidadãos de Miraguaí.

