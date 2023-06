Lideranças políticas de Miraguaí firmam aliança para eleições de 2024

Recentemente, as lideranças políticas de Miraguaí se reuniram para discutir o cenário político local e selaram um importante compromisso: a formação de uma aliança política para as eleições de 2024. Na reunião, estiveram presentes representantes do MDB, PSDB, PP, PT e PSD, que buscaram manter a união das legendas para concretizar projetos em andamento e planejar novas iniciativas em benefício da população.

O atual prefeito de Miraguaí, Luiz Carlos Hermann (MDB), e o vice-prefeito Vanderlei Lunardi (PT) participaram ativamente da reunião e declararam seu total apoio à aliança para as próximas eleições. Também esteve presente o ex-prefeito Valdelírio Preto (PT), atual secretário geral do município, que ressaltou a importância da união das siglas para impulsionar o desenvolvimento da cidade.

Outra figura política presente na reunião foi o ex-vice-prefeito e atual secretário da saúde, Leonir Hartk (Neco) (PP), que manifestou seu apoio à aliança, destacando a importância de continuar o trabalho em prol de todos. Alencar Júlio Gross, ex-prefeito do PSD, também esteve presente, demonstrando seu apoio à aliança para 2024.

O presidente do PSDB, Dr. Rolemberg Belchor (PSDB), ressaltou a necessidade de união das forças políticas para impulsionar avanços nas áreas de saúde, educação e infraestrutura.

