Redentora realizará Campeonatos Municipais de Futsal e Bocha

O município de Redentora realizará os Campeonatos Municipais de Futsal e Bocha, conforme definido durante reunião do Conselho Municipal de Desportos (CMD) com a Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer.

O Campeonato Municipal de Futsal contemplará diversas categorias: Livre, Infantil, Master (atletas nascidos em 1974), Veteranos (nascidos em 1988, com dois jogadores nascidos em 1983) e Feminino (podendo ter duas atletas de fora de Redentora). Para participar, os atletas devem residir em Redentora há pelo menos dois anos e apresentar comprovante de residência.

Os formulários de inscrição estarão disponíveis na Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer a partir de 26 de junho, e as inscrições podem ser feitas até 03 de julho. As taxas de inscrição variam de acordo com a categoria: Livre (R$ 300), Veteranos (R$ 300), Master (R$ 300) e Feminino (R$ 200).

Já o Campeonato Municipal de Bocha - 1ª Integração Interiorana tem previsão de início em 06 de agosto. Os jogos serão realizados em sete canchas, incluindo locais como CTG Darcy Fagundes, Piscina, Garcia, Vista Alegre, Linha Mânica, Vila São Sebastião e Vila São João. As partidas ocorrerão em dois domingos por mês, e também poderão ocorrer jogos noturnos em canchas da cidade.

Os quartetos interessados em participar podem se inscrever, sendo necessário ter 6 jogadores em cada quarteto. O valor da inscrição é de R$ 200. Durante os domingos de jogo, haverá almoço, e cada quarteto será responsável por adquirir 4 almoços no seu dia de jogo.