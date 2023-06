Contrato que transfere o Parque do Turvo para a Macuco deverá ser assinado nos próximos dias

O tão aguardado contrato de concessão do turismo do Parque Estadual do Turvo está próximo de ser assinado, e a empresa Três Fronteiras Turismo, integrante do Grupo Macuco Safari, poderá em breve assumir a gestão dessa unidade.

Na última segunda-feira, o prefeito de Derrubadas, Alair Cemin, acompanhado pelo Assessor Jurídico John Régis dos Santos e pelo diretor-geral adjunto da Secretaria do Turismo do RS, Sr. Edmilson Pelizari, participaram de uma reunião na SEMA - Secretaria Estadual de Meio Ambiente, em Porto Alegre.

Durante o encontro, receberam a notícia oficial de que o contrato de concessão pública do Parque Estadual do Turvo à empresa Grupo Três Fronteiras, do Macuco Safari, está prestes a ser formalizado, aguardando apenas a manifestação do governador Eduardo Leite.

O prefeito Alair Cemin expressou o desejo de que a assinatura do contrato ocorra o mais rápido possível, permitindo que a empresa concessionária possa iniciar oficialmente as ações de melhoria conforme o plano de trabalho.

Segundo informações da SEMA, a intenção é realizar a assinatura no município de Derrubadas, contando com o apoio local para a realização do evento. A cerimônia contará com a presença de autoridades locais, regionais, representantes do Estado e da empresa. O governador Eduardo Leite será convidado a participar dessa importante etapa, que marca um marco significativo para a região em busca do desenvolvimento do turismo e da geração de emprego e renda.

De acordo com o governo gaúcho, está previsto um investimento de R$ 11,9 milhões nos primeiros seis anos da concessão, com uma estimativa de retorno de R$ 5,7 milhões em tributos municipais. Conforme estabelecido na licitação, a empresa Três Fronteiras Turismo repassará 1,2% de sua receita operacional bruta a partir do 13º mês de contrato de concessão. Esse valor será destinado a ações de educação, comunicação e interpretação ambiental, turismo local, integração do entorno, empreendedorismo, pesquisa, manejo de espécies, voluntariado e outras iniciativas.