Prefeito de Coronel Bicaco trata em Brasília sobre a construção de unidades habitacionais

Em viagem à capital federal, o prefeito Jurandir da Silva esteve no Ministério das Cidades e se reuniu com o secretário nacional de Habitação, Haílton Madureira. Na ocasião, foi debatida a edificação de moradias novas para famílias de baixa renda, através do programa ‘Minha Casa Minha Vida’.

No Ministério dos Esportes, o mandatário bicaquense buscou orientações relativas às formas de acesso aos programas e recursos financeiros. Recentemente, o município cadastrou duas propostas junto à pasta com o intuito de conseguir a destinação de verbas.

Encaminhamento de projetos visando aumentar o número de pessoas que visitam Coronel Bicaco. Essa foi a pauta principal da audiência no Ministério do Turismo, com a chefe de gabinete, Willana Santos Félix.

O prefeito Jurandir da Silva ainda aproveitou a estadia em Brasília para visitar alguns gabinetes de deputados federais do Rio Grande do Sul.