Redentora vai realizar entrega de cestas básicas no interior do município

A Administração Municipal de Redentora recebeu 1000 cestas básicas, que serão distribuídas para a população do interior do município que foi afetada pela estiagem ocorrida no final do ano passado. O prefeito Malberk Dullius, juntamente com o vice-prefeito Noedi Casagrande, o secretário Municipal de Administração e Finanças Rafael Oliveira Vigne, o coordenador da Defesa Civil Carlos Wanderlaan Castro de Oliveira e a ouvidora do Poder Executivo Municipal Wânia Siede estiveram presentes durante a entrega.

A obtenção dos recursos para a aquisição dos alimentos foi possível graças ao Decreto Municipal 3441, de 20 de dezembro de 2022, que declarou Situação de Emergência devido à estiagem. Com isso, o município recebeu um montante de R$ 203.886 do Governo Federal. Após a realização de um processo licitatório, as cestas básicas foram adquiridas pela administração municipal. Agora, elas serão distribuídas para ajudar as famílias que foram impactadas pela seca.