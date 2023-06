Derrubadas promove palestra sobre a importância do meio ambiente

No dia 16 de junho de 2023, a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente de Derrubadas, em comemoração à Semana Nacional do Meio Ambiente, realizou uma palestra na Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, localizada na região de Barra Grande, interior do Município de Derrubadas. O objetivo do evento foi conscientizar os alunos das turmas de pré-escolar ao 5º ano sobre a importância do meio ambiente e destacar a necessidade de preservação.

O evento contou com a participação do renomado biólogo, Dr. Marcelo Carvalho da Rocha, que explanou de forma interativa sobre a definição e a importância do meio ambiente para uma convivência equilibrada. O Dr. Rocha destacou a política dos 3R's da sustentabilidade (reduzir, reutilizar e reciclar) como forma de minimizar os danos causados pelos seres humanos à natureza. Ele ressaltou a importância da correta separação dos resíduos como uma prática fundamental para preservação ambiental.

Durante a palestra, o biólogo enfatizou que o meio ambiente é um patrimônio de todos e que depende da atuação de cada um para ser preservado. Ele destacou que pequenas ações individuais podem fazer uma grande diferença quando todos se unem em prol da natureza. Os alunos tiveram a oportunidade de interagir com o palestrante, tirando dúvidas e compartilhando ideias sobre como podem contribuir para a preservação ambiental em seu dia a dia.

A iniciativa da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente de Derrubadas em promover essa palestra reforça o compromisso do município com a conscientização ambiental e a formação de cidadãos mais conscientes e engajados na preservação do meio ambiente. Através de eventos educativos como esse, busca-se despertar nos jovens a consciência sobre a importância da natureza e incentivar ações sustentáveis que possam fazer a diferença em suas comunidades.

Com a realização dessa palestra, a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente de Derrubadas reforça seu compromisso em promover ações voltadas para a conscientização ambiental, visando um futuro mais sustentável para toda a comunidade.

