Barra do Guarita inaugura Mirante de Nossa Senhora dos Navegantes

Inauguração ocorreu neste sábado em Barra do Guarita (Foto: Prefeitura de Barra do Guarita/Reprodução)

No último domingo, dia 18, a cidade de Barra do Guarita recebeu um grande número de visitantes para a inauguração do Mirante de Nossa Senhora dos Navegantes, um imponente monumento que se tornará um novo ponto turístico e religioso da região.

Autoridades regionais, assessores de deputados e o Secretário Estadual de Turismo, Vilson Covatti, foram recebidos pelo prefeito Rodrigo Locatelli Tissot em um evento festivo que celebrou a regionalidade local.

O prefeito destacou que foram investidos quase R$ 600 mil na construção do mirante. A obra incluiu a restauração do monumento, bem como melhorias nos espaços do mirante. Além disso, foi instalada uma luneta para que os visitantes possam apreciar com mais detalhes a magnífica paisagem oferecida pelo mirante. Também foram realizadas melhorias nos acessos e no pátio, proporcionando agora uma visita segura e confortável.

A partir de agora, o município buscará recursos para a segunda fase da reestruturação, que está voltada para o ambiente. A intenção é transformar o local em uma área de camping e lazer para os moradores de Barra do Guarita. A prefeitura também planeja instalar um restaurante e uma feira de artesanato local, visando impulsionar o turismo e valorizar a cultura regional.

O Mirante de Nossa Senhora dos Navegantes promete se tornar um importante atrativo turístico, oferecendo aos visitantes uma experiência única com vistas panorâmicas da região. Ao mesmo tempo, representa um espaço de devoção religiosa, consolidando-se como um marco emblemático para a cidade de Barra do Guarita.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.