Prefeitura de Palmeira das Missões esclarece situação do Hospital Regional

Coletiva de imprensa ocorreu no Gabinete do prefeito de Palmeira das Missões (Foto: Reprodução/Tribuna da Produção)

A prefeitura de Palmeira das Missões realizou uma entrevista coletiva nesta manhã, 19, para abordar a situação do Hospital Regional, cuja construção está embargada desde o segundo semestre do ano passado devido a problemas estruturais diagnosticados na obra.

O prefeito Evandro Massing explicou durante a entrevista que a situação é extremamente crítica. Uma empresa contratada pelo município realizou uma avaliação abrangente da construção e constatou problemas graves na estrutura, incluindo rachaduras em vigas e elementos de sustentação, além de desvio em relação ao projeto original.

Atualmente, a prefeitura está atuando em duas frentes para resolver a questão. Uma abordagem técnica busca soluções para os problemas encontrados na obra, enquanto a abordagem jurídica visa acionar a empresa responsável pela construção na justiça. Até o momento, há apenas um processo em andamento, no qual a prefeitura solicita judicialmente à empresa Sial Engenharia, responsável pela obra, a apresentação de um laudo que supostamente demonstraria que os problemas estruturais não justificavam o embargo. No entanto, a empresa nunca apresentou esse laudo.

A prefeitura apresentou todos os levantamentos e estudos realizados pela administração ao Tribunal de Contas do Estado, solicitando uma auditoria conduzida pelo departamento de engenharia do TCE. Os técnicos do tribunal estarão em Palmeira das Missões nos dias 23 e 24 de junho para realizar a avaliação.

Além disso, a prefeitura informou que realizará uma audiência pública no próximo dia 6 de julho para manter a população informada sobre as medidas adotadas. O prefeito ressaltou que não há falta de recursos para a obra e revelou que, como as obras estão paradas, por meio de um acordo com o governo estadual, parte dos recursos disponíveis no município serão destinados a melhorias no Hospital de Caridade.

Engenheiros e arquitetos da prefeitura de Palmeira das Missões afirmaram que a continuidade da obra com os problemas identificados seria inviável. Foram constatadas rachaduras graves nas vigas de sustentação. Segundo os profissionais, algumas rachaduras cessaram após o embargo, mas outros problemas continuaram a evoluir, indicando que a continuidade da obra aumentaria a carga sobre as vigas, podendo causar um problema sério em breve. Eles também explicaram que todos os problemas identificados são passíveis de correção, mas é necessário uma análise mais aprofundada para diagnosticar especificamente cada um deles e encontrar as soluções técnicas adequadas.

Até o momento, não há um prazo definido para a retomada das obras.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.