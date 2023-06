Moro defende convocação de GDias na CPMI do 8 de Janeiro

O senador SérgioMoro(União-PR) defendeu, em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (14), a convocação do general Marco Edson Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, para prestar esclarecimentos sobre sua atuação no dia dos ataques de 8 de janeiro aos Poderes da República. A CPMI do 8 de Janeiro rejeitou requerimento nesse sentido, mas Moro anunciou ter apresentado novo pedido para que o general preste depoimento. GDias, como é conhecido, foi exonerado do GSI após os ataques.

Segundo o senador, o ex-ministro precisa esclarecer possíveis adulterações de documento da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) que alertava as autoridades do governo sobre prováveis ataques às sedes dos poderes.

— Esse vandalismo tem que ser repudiado, mas precisamos esclarecer todas as circunstâncias que envolvem a data de 8 de janeiro e, especialmente, verificar porque falharam os serviços de segurança mais gerais naquela data em relação, principalmente, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal [STF], especialmente o Palácio do Planalto, porque tinha condições de mobilizar as forças de segurança necessárias para que o fato não acontecesse — afirmou Moro.

Para Moro, a CPMI do 8 de Janeiro deve exercer o seu papel de forma imparcial, apurando todas as responsabilidades. Ele também afirmou que é preciso punir os invasores que depredaram os edifícios públicos.