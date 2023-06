Deputados analisam MP que altera o programa Mais Médicos; acompanhe

Pablo Valadares / Câmara dos Deputados Rodrigo Agostinho (C): "A legislação se aplica igualmente a todos os biomas" O presidente do Instituto Bra...

Câmara dos Deputados Há 1 hora Em Câmara dos Deputados Presidente do Ibama defende atuação dura contra o desmatamento Pablo Valadares / Câmara dos Deputados Rodrigo Agostinho (C): "A legislação se aplica igualmente a todos os biomas" O presidente do Instituto Bra...