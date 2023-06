STF vai compartilhar processos com a CPMI do 8 de janeiro

Maia (C) durante reunião da CPMI do 8 de Janeiro - (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, deputado Arthur Oliveira Maia (União-BA), afirmou que os parlamentares terão acesso aos processos judiciais antes do depoimento das pessoas que foram presas durante as invasões dos prédios.

Após reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do inquérito judicial, Maia disse que o ministro pretende encerrar os processos em 45 dias.

“Tive uma longa reunião com o ministro, e ele se comprometeu a compartilhar dados assim que chegar a nossa requisição, para que os membros da CPMI tenham acesso para inquirir esses presos”, disse. Apenas os processos que ainda estejam em fase de diligência, segundo ele, não serão compartilhados com o Legislativo.

O presidente da CPMI disse ainda que os presos serão ouvidos pelos deputados nas unidades prisionais. “É mais cômodo que as inquirições sejam feitas onde eles estão, já que fica muito difícil trazer toda essa gente para depor na CPI”, disse.

Ele afirmou ainda que deverão ser ouvidos todos os envolvidos nos atos, independentemente dos lados a que pertencem. “Isso sim dará credibilidade ao nosso trabalho”, disse. Maia lembrou que eventuais requerimentos de convocação rejeitados podem ser reapresentados no curso dos trabalhos.