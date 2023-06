Faro lista ações do governo Lula e pede aprovação do Minha Casa, Minha Vida

O senador Beto Faro (PT-BA) pediu apoio dos parlamentares para votar e aprovar a Medida Provisória ( MP 1162/2023 ), que retoma o programa Minha Casa, Minha Vida, com alterações importantes, como o retorno dos financiamentos para as camadas mais pobres da população (faixa 1). O pronunciamento do senador antecedeu a avaliação da MP pelo Plenário, que acabou aprovando a medida provisória quase na véspera de perder seu prazo de vigência.

Faro ressaltou, em seu discurso na Tribuna nesta terça-feira (13), a relevância do programa para o país.

— Importante para o Brasil, importante para a minha região, para o meu Estado, com toda a amplitude que o governo está dando a esse programa. Portanto, estarei aqui comprometido em votar "sim", pela medida provisória que restabelece o Minha Casa, Minha Vida — ressaltou.

O senador afirmou que o governo está preocupado em recolocar "o pobre no orçamento", porque entende que "a solução para o Brasil passa pelo seu povo". Segundo ele, "as pessoas têm manifestado satisfação e, mais do que isso, estão otimistas com o futuro".

— As ações do governo Lula levaram à redução do preço dos combustíveis, reduzindo custos de transporte, reduziram o preço do gás de cozinha, aumentaram o Bolsa Família, retomaram e ampliaram o Programa Farmácia Popular, reajustaram as bolsas de estudo em todos os níveis, reajustaram o salário mínimo acima da inflação, aumentaram a faixa de isenção do Imposto de Renda, retomaram o programa Minha Casa, Minha Vida, reajustaram os salários dos servidores do Executivo, que estavam congelados, entre muitas outras medidas — listou.

O parlamentar também avaliou a situação econômica do país, apontando pontos positivos das medidas adotadas pelo governo federal, como a nova previsão do mercado financeiro, que superou a expectativa de crescimento divulgada no primeiro boletim Focus do Banco Central deste ano. As estimativas apontavam para um índice de crescimento da economia de 0,78%. No entanto, cinco meses depois as previsões saltaram para 1,84%, mais do que o dobro da estimativa inicial.

— Apesar da tentativa de golpe, apesar dos problemas deixados pelo governo anterior, com uma desoneração insustentável dos combustíveis, apesar do pessimismo do mercado e de seus porta-vozes, apesar do Banco Central, que insiste em manter a taxa de juros do Brasil como a mais alta do mundo, o governo Lula se instalou e coleciona medidas positivas para a população, que se refletem no crescimento da economia no primeiro trimestre e se manifestarão com muito mais intensidade nos próximos meses, gerando surpresas — afirmou.

Faro também citou o programa para incentivo à indústria automotiva, anunciado pelo governo, voltado para a renovação da frota brasileira. Apontou também a retomada dos investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

— O governo Lula retomou o papel estratégico e decisivo do BNDES, reativando linhas de crédito que estavam paralisadas, bem como colocando esse importante instrumento de Estado como indutor da transição energética e ecológica, apontando para uma política econômica preocupada com o desenvolvimento sustentável — concluiu.