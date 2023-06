Deputados aprovam urgência para dois projetos e encerram votações de hoje

Deputados na sessão do Plenário desta quarta-feira - (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para dois projetos. Em seguida, a Ordem do Dia foi encerrada. A sessão do Plenário prossegue com discursos de parlamentares.

Confira as propostas que passam a tramitar com urgência:

- PL 4944/20, da deputada Luisa Canziani (PSD-PR), que permite às empresas que usufruem de benefícios fiscais por aplicarem em pesquisa usarem o excedente ao autorizado em exercícios subsequentes; e

- PRC 49/23, do deputado Márcio Marinho (Republicanos-BA), que cria o Grupo Parlamentar Brasil-Irlanda.

