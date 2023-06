Deputados analisam projeto sobre garantias de operação de crédito; acompanhe

Sessão do Plenário da Câmara dos Deputados - (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados iniciou a Ordem do Dia da sessão deliberativa do Plenário e analisa agora o Projeto de Lei 2250/23, do Poder Executivo, que permite aos participantes de planos de previdência complementar aberta darem como garantia, em operações de crédito, seu direito de resgate de suas cotas.

A mesma faculdade será aplicada aos segurados de seguros de pessoas, aos cotistas de Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi) e aos titulares de títulos de capitalização.

Mais informações em instantes

Assista ao vivo