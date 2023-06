A tradicional Cavalgada do Tenente Mário Portela Fagundes será mantida no aniversário do município

A 24ª edição da Cavalgada do Tenente Mário Portela Fagundes está confirmada para ocorrer nos dias 5, 6 e 7 de agosto, como parte das comemorações dos 68 anos de emancipação do município de Tenente Portela. O evento, que é uma homenagem ao patrono, será organizado pela Prefeitura em parceria com os CTGs Sentinela da Fronteira e Guardiões da Fronteira.

Na última semana, o vice-prefeito Leônidas Balestrin e o secretário de Administração, Planejamento e Comunicação Social, Paulo Farias, se reuniram com representantes das entidades tradicionalistas para iniciar os preparativos. Durante o encontro, foram definidos os primeiros detalhes, incluindo a rota que percorrerá os territórios de Tenente Portela, Vista Gaúcha e Pinheirinho do Vale.

A programação da cavalgada incluirá momentos especiais, como o acendimento da chama junto ao túmulo do Tenente Mário Portela Fagundes, às margens do Rio Pardo, em Pinheirinho. Estima-se a participação de mais de 120 cavalarianos, e as inscrições serão abertas nos próximos dias, sob a coordenação dos CTGs.

Assim como ocorreu no ano passado, a organização buscará o apoio das prefeituras e CTGs de Vista Gaúcha e Pinheirinho do Vale, além das comunidades onde serão realizadas as paradas para refeições e pernoites. A expectativa é que a cavalgada proporcione momentos de integração, tradição e celebração, fortalecendo os laços entre as comunidades envolvidas.

