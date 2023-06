Administração Municipal de Redentora recupera travessa

O curso foi realizado no dia 06 de junho, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde

Três Passos Há 2 horas Em Cidades Prefeitura de Três Passos investe R$ 300 Mil na reforma do CRAS e CREAS As obras de reforma estão em estágio avançado e têm previsão de conclusão em 120 dias