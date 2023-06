Comissão debate a importância da Receita Federal para o desenvolvimento do Brasil

Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Helder Salomão pediu a realização do debate Entidades patronais do setor portuário defenderam nesta terça-...

Câmara dos Deputados Há 2 horas Em Câmara dos Deputados Entidades patronais defendem prorrogação de benefício fiscal do setor portuário Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Helder Salomão pediu a realização do debate Entidades patronais do setor portuário defenderam nesta terça-...

Marcelo Camargo/Agência Brasil Deputados querem debater a criação do Sistema Único de Mobilidade As comissões de Direitos Humanos, Minorias e Igu...

Câmara dos Deputados Há 3 horas Em Câmara dos Deputados Comissões debatem proposta para efetivar o direito ao transporte Marcelo Camargo/Agência Brasil Deputados querem debater a criação do Sistema Único de Mobilidade As comissões de Direitos Humanos, Minorias e Igu...