Redentora oferece treinamento sobre o programa e-SUS para profissionais de saúde

Na última semana, a Secretaria Municipal de Saúde da Administração Municipal promoveu um treinamento sobre o programa e-SUS para os profissionais de saúde do município.

O curso foi realizado no dia 06 de junho, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde. Durante a manhã, a advogada Andréa Blau, da empresa de consultoria JC Assessoria, ministrou uma palestra sobre ética. Já na parte da tarde, toda a equipe da JC Assessoria treinou os profissionais de saúde sobre a implantação do e-SUS, que já está em funcionamento em Redentora.

A secretária Municipal de Saúde, Monica Manica, ressalta que o e-SUS está alinhado com a proposta de reestruturação dos sistemas de informação em saúde do Ministério da Saúde. Ela afirma que a qualificação da gestão da informação é fundamental para melhorar a qualidade no atendimento à população.

O programa e-SUS é uma iniciativa do Ministério da Saúde que busca modernizar a gestão da informação na área da saúde. Ele permite a informatização dos processos e o registro eletrônico das informações de saúde, proporcionando maior eficiência, segurança e integração dos dados. Com a implantação do e-SUS, os profissionais de saúde terão acesso a um sistema mais ágil e integrado, o que facilitará a prestação de serviços e a tomada de decisões.

O treinamento oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde visa capacitar os profissionais para o uso adequado do programa e-SUS, visando uma melhor gestão da informação e, consequentemente, um atendimento de qualidade à população. Com a qualificação dos profissionais e a adoção de sistemas modernos, espera-se avanços significativos na área da saúde do município de Redentora.

