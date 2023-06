Prefeitura de Três Passos investe R$ 300 Mil na reforma do CRAS e CREAS

A Prefeitura de Três Passos está investindo R$ 300 mil na reforma do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), localizados na Avenida Duque de Caxias. Além disso, o prédio também abrigará a nova sede da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), visando oferecer um atendimento acolhedor, qualificado e humanizado aos munícipes.

As obras de reforma estão em estágio avançado e têm previsão de conclusão em 120 dias. Durante esse período, os servidores da SMAS estão operando em instalações provisórias e pedem a compreensão dos usuários dos serviços oferecidos.

Segundo a secretária da SMAS, Rosani Antunes do Nascimento, a reforma é de grande importância para a melhoria dos serviços prestados. Após sua conclusão, o CRAS, o CREAS e a nova sede da gestão da Assistência Social permanecerão no prédio reformado.

Com um investimento de R$ 294.270,33, a área de reforma abrange 525,33m² e inclui a instalação de novas divisórias, janelas, revestimentos, pavimentação e pintura interna e externa, além de melhorias nas instalações hidráulicas e elétricas, banheiros e adaptações para Portadores de Necessidades Especiais (PNE), que não eram contempladas no projeto anteriormente executado no CREAS.

O prefeito Arlei ressalta que um local adequado trará benefícios para os cidadãos. Desde o início de sua gestão, houve reestruturação das secretarias, renovação da frota de veículos e diálogo aberto com os servidores. As novas salas de atendimento, o hall de entrada e a reforma em geral unificam os serviços, proporcionando conforto tanto para os cidadãos quanto para os servidores.

A obra está sendo realizada pela Construtora e Incorporadora Palmitinho Ltda, vencedora do processo licitatório na modalidade tomada de preços, sob o regime de empreitada global.

