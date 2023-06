Comissão de Segurança Pública debate propostas de combate às facções criminosas no Brasil

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados promove nesta quarta-feira (14) uma audiência pública para discutir propostas de combate às facções criminosas no Brasil. O debate atende a requerimentos dos deputados Alfredo Gaspar (União-AL), Delegado da Cunha (PP-SP) e Sanderson (PL-RS).

O deputado Alfredo Gaspar destaca que o recrudescimento das atividades de organizações criminosas faccionadas dentro do território brasileiro exige um profundo debate nacional. "Precisamos debater e buscar soluções para esse problema que afeta diretamente a vida dos brasileiros e dos poderes constituídos", afirma o parlamentar.

No requerimento em que pedem o debate, os deputados Delegado Cunha e Sanderson defendem a necessidade de ouvir as principais autoridades e especialistas em Segurança Pública do País sobre o combate, pelo Poder Público, às ações das facções criminosas, especialmente diante da gravidade dos fatos recentes, como os ataques em Natal (RN) e ameaças a parlamentares.

"Em especial quanto ao alarmante e exponencial crescimento da facção criminosa PCC, que neste quadrante já se estabelece de forma ameaçadora perante a nossa sociedade, com presença e organização em todo o território nacional e intensa ramificação no Exterior", ressaltam os deputados.

Convidados

Foram convidados para discutir o assunto, entre outros:

- o diretor do Centro de Inteligência da Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo, Luis Guilherme Parra;

- o diretor do Sistema Penitenciário Federal da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), Marcelo Stona;

- o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol) do Brasil, Rodolfo Queiroz Laterza;

- o diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo (Deic), Fábio Pinheiro Lopes.

Veja a lista completa de convidados

A audiência está marcada para as 16h30, no plenário 6.