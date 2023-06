Comissão debate aperfeiçoamento do Bolsa Família

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados debate nesta quarta-feira (14) as ações do novo governo para reinstituir e aperfeiçoar o Bolsa Família. O debate atende a requerimento da deputada Benedita da Silva (PT-RJ).

Na avaliação da parlamentar, a retomada do programa Bolsa Família foi medida fundamental diante de um cenário em que "33 milhões de brasileiros estavam passando fome e quase 53% dos domicílios compostos somente por adultos sofrendo com algum tipo de insegurança alimentar".

Ela lembra que a Medida Provisória (MP) 1164/23 definiu novos parâmetros para novo programa e deve trazer "avanços para a redução da fome e para a garantia do devido acesso à saúde, educação e à convivência familiar e comunitária, em especial, às crianças e adolescentes".

Foram convidados, entre outros:

- a conselheira do Conselho Federal de Serviço Social, Raquel Ferreira Crespo de Alvarenga;

- a presidente do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, Elias de Sousa Oliveira; e

- a secretária-Executiva do Fórum Nacional dos usuários do Suas, Aldenora González.

O debate será realizado às 16 horas, no plenário 3.