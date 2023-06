Comissão realiza audiência sobre a preparação para os Jogos Olímpicos de Paris

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove nesta quarta-feira (14) uma nova audiência pública sobre a preparação para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. A comissão pretende realizar debates com todas as confederações esportivas do País para debater a preparação dos atletas para as competições.

Os debates atendem a requerimento do presidente do colegiado, deputado Luiz Lima (PL-RJ), e dos deputados Maurício do Vôlei (PL-MG) e Delegado da Cunha (PP-SP).

"Os Jogos Olímpicos de Paris, que serão realizados de 26 de julho até 11 de agosto de 2024, serão um novo teste para o Brasil confirmar sua condição de excelência esportiva no cenário mundial", afirmam os parlamentares no requerimento em que pedem o debate.

"Uma vez que há recursos públicos das loterias investidos nas diversas entidades esportivas que integram o sistema olímpico brasileiro, propomos esse debate com a participação de representantes de cada uma das confederações e suas modalidades participantes na competição", acrescentam os deputados.

Para este debate, confirmaram presença:

- o presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, Radamés Lattari Filho;

- o presidente da Confederação Brasileira de Golfe, Osmar da Costa Sobrinho;

- o presidente da Confederação Brasileira de Badminton, José Roberto Santini Campos;

- o presidente da Confederação Brasileira de Handebol, Felipe Rego Barros;

- o presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Luiz Fernando Coelho.

Confira a lista completa de convidados

A audiência está marcada para as 15 horas, no plenário 4.