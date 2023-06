Comissão debate projeto que simplifica a renegociação do crédito rural

A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados promove audiência pública para discutir o Projeto de Lei 8676/17, que simplifica a renegociação do crédito rural. O debate atende a requerimento da deputada Coronel Fernanda (PL-MT).

De acordo com o projeto, agricultores inadimplentes poderão renegociar suas dívidas de forma mais ágil, diretamente com as instituições financeiras que integram o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), como o Banco do Brasil.

A proposta determina que, após receber do agricultor o pedido de negociação da dívida, o banco terá até 60 dias para responder. A instituição poderá pedir perícias técnicas e sugerir mudanças na proposta, caso o agricultor seja devedor de outros empréstimos rurais.

O texto prevê o prazo de até 180 dias para a conclusão de um processo de renegociação, com a possibilidade de prorrogação por igual período, “mediante comprovada justificativa”. Também estabelece que a inadimplência ficará suspensa até a conclusão da análise da renegociação, assim como as restrições cadastrais e impeditivas ao produtor rural.

Convidados

Foram convidados para discutir a proposta com os parlamentares, entre outros:

- a assessora técnica da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Isabel Mendes de Faria;

- o consultor técnico da Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil), Thiago Rocha;

- o secretário-adjunto substituto de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, Wilson Vaz de Araújo;

- representante da Federação Brasileira de Bancos (Febraban);

- representante da da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).

Confira a lista completa de convidados

A audiência está marcada para as 9h30, no plenário 15.