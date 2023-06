Hospital Materno-Infantil Santa Catarina adota tratamento com laserterapia

O Hospital Materno-Infantil Santa Catarina, de Criciúma, no Sul do estado, começou a realizar nesta semana tratamentos de laserterapia para acelerar processos de cicatrização, em casos como de assaduras, queimaduras ou feridas pós-operatórias; otimizar cuidados inflamatórios ou ativar musculaturas. O equipamento de laser vermelho, modelo Therapy, foi adquirido no mês de maio com apoio do Governo do Estado.

“Esse equipamento tem inúmeros benefícios na minha área, por exemplo na cicatrização de fissuras mamilares nas puérperas que são causas do desmame precoce”, observa a fonoaudióloga. “Mas acima de tudo vejo que o maior benefício – e é isso que todos querem – é acelerar os processos de melhoria e proporcionar a alta o mais breve possível do paciente”, destaca a profissional. O Hospital Materno-Infantil Santa Catarina é administrado pelo IDEAS em parceria com o Governo do Estado de Santa Catarina.

O pequeno Isaac, de um mês de idade, foi um dos primeiros beneficiados. Ele acabou de sair da UTI e hoje está na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI), onde faz uso de traqueostomia porque apresenta dificuldades de deglutição. “O laser foi associado a outras técnicas fonoaudiólogas sendo mais um componente para ajudar o bebê a ter o controle da deglutição. Além dos exercícios, a gente faz uso do laser para otimizar os resultados e ativar a musculatura do paciente”, explicou a fonoaudióloga Daniela Burtet Machado.