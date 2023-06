Projeto institui medidas para prevenção de acidentes elétricos com animais silvestres

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Duarte quer coibir práticas abusivas dos planos de saúde O deputado Duarte (PSB-MA), relator do Projeto de L...

Câmara dos Deputados Há 3 horas Em Câmara dos Deputados Relator quer limitar reajustes de planos de saúde coletivos Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Duarte quer coibir práticas abusivas dos planos de saúde O deputado Duarte (PSB-MA), relator do Projeto de L...