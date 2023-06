Comissão debate serviços prestados por distribuidora de energia do Amazonas

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados promove audiência pública na próxima terça-feira (13) sobre o serviço prestado pela Amazonas Energia S/A, empresa de distribuição de energia com concessão para todo o estado do Amazonas.

O pedido para a realização do debate foi apresentado pelo deputado Fausto Santos Jr. (União-AM). Ele relata estar recebendo denúncias de que a Amazonas Energia suspende o fornecimento de energia elétrica sem aviso prévio, causando prejuízos aos consumidores. "É um verdadeiro descaso com os clientes amazonenses", afirmou.

Foram convidados, entre outros, representantes da Aneel, da Amazonas Energia S/A, da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e do Ministério Público do Amazonas.

A reunião ocorre às 10 horas, no plenário 14. Confira a relação completa de convidados.