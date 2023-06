Comissão promove audiência pública sobre as perspectivas do Pantanal

Zé Silva é autor do requerimento para realização do debate - (Foto: Billy Boss / Câmara dos Deputados)

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promove audiência pública na próxima terça-feira (13) sobre as perspectivas do Pantanal Brasileiro, que é a maior planície alagável do planeta.

O requerimento para realização do debate foi apresentado pelo deputado Zé Silva (Solidariedade-MG) e faz parte da "Virada Sustentável", série de eventos durante o mês de junho para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no último dia 5. "O mês de junho poderá se converter no mês da Virada Sustentável para o campo socioambiental, começando pelo Congresso Nacional. Nossa proposta é a de realização de eventos, em formatos variados, nos diferentes espaços disponíveis no Congresso Nacional", disse Silva.

Foram convidados, entre outros:

- a coordenadora-executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Val Eloy Terena;

- o coordenador-geral do MapBiomas Brasil, Tasso Azevedo;

- o presidente da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente, Alexandre Gaio;

- o ativista e ator Marcos Palmeira.

A reunião ocorre às 10 horas, no plenário 3. Confira a lista completa de convidados.