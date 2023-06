Comissão recebe secretário de Esporte Amador para debater propostas do governo

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta terça-feira (13) com a presença do secretário nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social, Thiago Martins Milhim, para apresentar as ações e propostas da Secretaria. O debate será realizado às 10 horas, no plenário 4.

A deputada Nely Aquino (Pode-MG), que pediu o debate, lembrou que no início do ano a comissão recebeu a ministra do Esporte, Ana Moser, e que para aprofundar o debate sobre as propostas da pasta é importante ouvir as secretarias finalísticas do Ministério do Esporte, para apresentar as ações e propostas de cada área com maiores detalhes.