Cancelado debate sobre consolidação da dívida da Venezuela junto ao Brasil

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cancelou o debate que faria nesta quarta-feira (7) sobre a dívida da Venezuela junto ao Brasil. O debate havia sido proposto pela deputada Bia Kicis (PL-DF).

A reunião é necessária, segundo a deputada, para obter esclarecimentos e informações quanto a criação de grupos de trabalho para consolidar a dívida da Venezuela junto ao Brasil.

Conforme veiculado na imprensa, em maio, após encontro com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que seria constituído um grupo de trabalho para consolidar a dívida da Venezuela frente ao Brasil e que, a partir desses cálculos, seria aplicada uma reprogramação do pagamento.

Dados do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), indicam que Venezuela não pagou cerca de US$ 722 milhões emprestados pelo Brasil.

A comissão ainda não remarcou o debate.