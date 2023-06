Comissão de Saúde debate medidas de combate à dengue

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados promove audiência pública na próxima terça-feira (6) sobre a incidência da dengue no Brasil, impactos e medidas de combate à doença. O pedido para realização do debate foi apresentado pelo deputado Pedro Westphalen (PP-RS).

Ele aponta aumento de 53% dos casos de dengue em março deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. "Há décadas a epidemia de dengue representa um desafio para o sistema de saúde brasileiro, carecendo de medidas efetivas para evitar que o cenário se repita em 2023", afirmou.

Foram convidados para a audiência pública, entre outros, a a diretora do Departamento de Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Alda Maria da Cruz; e a paciente e residente no Distrito Federal Natacha Souza.

A reunião ocorre às 10 horas, no plenário 7.