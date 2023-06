Teste do Pezinho é tema de evento no Dia Nacional da Triagem Neonatal na terça (6)

O diagnóstico precoce e o tratamento,quando iniciadorapidamente,são essenciais para diminuir a mortalidade por essas doenças e proporcionar mais qualidade de vida às crianças. Essas doenças podem evoluir para retardo mental ou óbito,se nãodetectadase tratadas até 15 diasapós o nascimento. Sem o exame, elas são de difícil diagnóstico, pois, muitas vezes, não apresentam sinais e sintomas no período neonatal (até 28 dias de vida).

No Rio Grande do Sul, o Serviço de Referência em Triagem Neonatal está sediado no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. O exame é feito com coleta de gotas de sangue e deve ser realizada entre oterceiroequintodia de vida do bebê. O teste é obrigatório pelo SUS e deve ser realizado em todos os recém-nascidos nas unidades básicas de saúde da atenção primária dos municípios, que são as portas de entrada para a Rede Estadual de Atenção ao Indivíduo Portador de Doenças Raras.