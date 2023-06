Governo do Estado abre mais dois leitos de UTI neonatal no Hospital Regional de São José

Foto: Robson Valverde / SES

O Governo do Estado abriu mais dois leitos de UTI neonatal nesta sexta-feira, 2, no Hospital Regional de São José (HRSJ). Com essa ampliação, a unidade passa a contar com 15 leitos para receber os recém-nascidos.

Outros cinco leitos serão abertos de forma escalonada, acompanhando a contratação de novos profissionais. Com isso, a unidade dobrará sua capacidade da UTI neonatal, com 20 leitos. O Hospital também conta com 10 leitos de Cuidados Intermediários.

A ação faz parte do conjunto de estratégias desenvolvidas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), para ampliação das redes de atendimento determinada pelo governador Jorginho Mello.

A ampliação das Unidades de Terapia Intensiva busca suprir a grande demanda por atendimentos de casos graves que vem ocorrendo neste período do ano, devido principalmente às doenças respiratórias. Ao todo, são mais 144 leitos que estarão disponíveis para a população.

Leitos abertos:

30 leitos no Hospital Imigrantes em Brusque – 10 adulto, 10 infantil e 10 neonatal.

5 leitos no Hospital Ilha em Florianópolis – 5 neonatal.

2 leitos no Hospital Santa Catarina em Blumenau – 2 Infantil/Neonatal.

5 leitos no Hospital Regional em São José – 5 neonatal.

4 leitos no Hospital São Vicente em Mafra – 4 adulto.

Leitos previstos:

5 leitos no Hospital Regional em São José – 5 neonatal.

30 leitos no Hospital Marieta Konder Bornhausen em Itajaí – 20 adulto e 10 neonatal.

8 leitos no Hospital Regional Araranguá – neonatal.

10 leitos no Hospital Dom Joaquim de Sombrio – 5 infantil e 5 neonatal.

5 leitos no Hospital Tereza Ramos em Lages – neonatal.

8 leitos no Hospital Maicé em Caçador – adulto.

16 leitos no Hospital Azambuja em Brusque – 10 adulto e 6 neonatal.

10 leitos no Hospital Santo Antônio em Blumenau – neonatal.

6 leitos no Hospital Pequeno Anjo em Itajaí – pediátrico.