Comissão Especial da Transição Energética é instalada

A Câmara dos Deputados instalou na última terça-feira (31), a Comissão Especial da Transição Energética e Produção do Hidrogênio Verde no Brasil. Durante a reunião, os integrantes elegeram o deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) para presidir o colegiado. Já o relatório será elaborado pelo deputado Bacelar (PV-BA). A próxima reunião acontecerá na terça-feira 13/6 para apresentação do plano de trabalho.

A intenção, segundo Bacelar, é construir um relatório em conjunto com especialistas, ambientalistas, Executivo, sociedade civil para que o texto possa contemplar o meio ambiente, a sustentabilidade e a economia verde. “Em 1850, o mundo emitia 197 milhões de toneladas de Dióxido de Carbono (CO2). Em 2020, essa quantidade superou 34 bilhões de toneladas. O Brasil ocupa 5ª posição no ranking de países emissores de efeito estufa”, afirmou.

Ele defendeu ainda o potencial brasileiro na produção e exportação de hidrogênio verde e energia renovável. “A pauta verde é o assunto do momento. Não podemos perder essa oportunidade. É hora de agir e colocar o Brasil como protagonista na história mundial. O meio ambiente traz uma série de oportunidades em novos mercados” completou.

Criada a pedido do próprio Bacelar, a Comissão Especial da Transição Energética e Produção do Hidrogênio Verde no Brasil vai acompanhar a implementação das medidas que estão sendo adotadas para transição da energia verde no Brasil, promover pesquisas e debates sobre o tema, levantar iniciativas legislativas em tramitação no Congresso, avaliar, conduzir os debates e as ações do Executivo, além de realizar interlocução com as diversas entidades representativas do setor.

Ao falar da importância da comissão, Bacelar ressaltou que os parlamentares vão atuar em defesa dos compromissos estabelecidos pelo país para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, minimizar os impactos do aquecimento global e atrair investimentos, receita e empregos.