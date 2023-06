Comissão de Direitos Humanos vai debater situação do povo Saarauí

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados promove audiência pública na próxima terça-feira (6) sobre a situação do povo Saarauí.

A República Árabe Saharaui Democrática – RASD ou República Saaraui é um estado parcialmente reconhecido internacionalmente, que reivindica soberania sobre todo o território do Saara Ocidental, o antigo Saara Espanhol, colônia espanhola ocupada em 1975 pelo Reino de Marrocos.

O requerimento para realização do debate foi apresentado pela deputada Erika Kokay (PT-DF). "Não bastasse a ocupação e o roubo de suas riquezas minerais e da pesca, o povo do Saara Ocidental sofre constantes violações de direitos humanos nos territórios ocupados por parte das forças policiais do Reino do Marrocos", reforçou Kokay.

Foram convidados para o debate, entre outros:

- o representante da Frente Polisario, movimento em favor da autonomia do território do Saara Ocidental, embaixador Ahamed Maulayali Hamadi;

- a ex-deputada federal e presidente da Associação de Solidariedade e pela Autodeterminação do Saara Ocidental, Maria José Maninha.

A reunião ocorre às 14 horas, no plenário 9. Confira a lista completa de convidados.